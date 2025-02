Ilfattoquotidiano.it - Zelensky chiede garanzie di sicurezza per Kiev. Salta la firma dell’accordo sullo sfruttamento delle materie prime critiche dell’Ucraina

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zekensky nello Studio Ovale finisce nel peggiore dei modi, con il leader ucraino messo alla porta dopo lunghi minuti di urla e minacce da parte del presidente Usa e del vice JD Vance. E senza lasotto l’accordorisorse minerariepresenti nel sottosuolo ucraino. La cerimonia e la conferenza stampa previste sono state cancellate. È quindi sfumato quello che secondo il presidente Usa doveva essere il ‘risarcimento’ per gli aiuti forniti a.Il tycoon inizialmente aveva chiesto adi restituire, versandoli in un Fondo di investimento per la ricostruzione, 500 miliardi di dollari tra ricavi dall’estrazione di minerali cruciali per l’industria tecnologica (non “terre rare” come continua a chiamarle Trump), quella della difesa e le auto elettriche altre risorse logistiche.