Zelensky atterrato a Washington per vedere Trump | chiede garanzie sulle terre rare – La diretta

Il presidente ucraino Volodymyrè arrivato negli Stati Uniti in vista dei colloqui con il presidente statunitense Donaldsull’accordo per lo sviluppo di minerali e, ha riferito l’agenzia di stampa Interfax Ucraina. Lo stesso, nelle ultime ore, aveva denigrato a più riprese la Nato, spiegando di sostenere l’articolo 5 dell’Alleanza per la difesa reciproca tra i membri.Leggi anche:Papa Francesco e il Ventimax: cos’è e cosa significa per la salute del pontefice «Io lo sostengo» ha dettoin una conferenza stampa congiunta con Starmer, aggiungendo: «Non credo che avremo alcuna ragione» per usarlo in relazione all’Ucraina. Il primo ministro britannico ha però avvertito che un accordo sull’Ucraina non può premiare l’«aggressore». «Dobbiamo vincere la pace – ha detto Starmer durante la conferenza stampa congiunta con– ed è quello che dobbiamo fare ora, perché non ci può essere una pace che premia l’aggressore o che dà incoraggiamento a regimi come l’Iran».