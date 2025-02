Zelensky alla Casa Bianca scontro con Trump nello Studio ovale | Tregua vicina ma basta giocare con la Terza guerra mondiale

Leggi su Open.online

Se Donaldha ammesso di «stare sia con la Russia che con l’Ucraina», specificando poi di volere solo «risolvere la questione», Volodymyrha esortato gli Stati Uniti a «non scendere a compromessi con Vladimir Putin, un assassino». È solo alle prime battute l’incontro bilaterale tra il presidente americano e l’omologo ucraino, in corso, che dovrebbe portarefirma dell’accordo tra Usa e Ucraina sulle terre rare. Un patto che, ha rimarcato, è semplicemente un buon inizio ma «non è abnza». Non è ancora però chiaro in che senso. Se sia un riferimento alle garanzie di sicurezza che gli Stati Uniti ancora non offrono in maniera ufficiale, o se invece sia frutto della consapevolezza di doversi “piegare senza spezzarsi” per raggiungere la pace.alza i toni: «Kiev deve essere riconoscente, si è messa in una pessima condizione»Ognuno, ovviamente, cerca di tirare acqua al suo mulino.