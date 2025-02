Thesocialpost.it - Zelensky alla Casa Bianca: “Nessun compromesso con Putin”. Trump: “Stai giocando con guerra mondiale” – La diretta

Tensione durante l’incontro nello Studio Ovale tra Donalde Volodymyr. Il presidente degli Stati Uniti ha criticato duramente il leader ucraino, accusandolo di “mettersi in una pessima posizione” e di “non avere le carte in mano” per raggiungere un accordo. Durante lo scambio,ha alzato i toni, esortandoa mostrare maggiore riconoscenza: “Dovete essere riconoscenti”, avrebbe detto con fermezza.Leggi anche:Papa Francesco e il Ventimax: cos’è e cosa significa per la salute del pontefice18:42 –: “Non sono venuto per giocare a carte”Fonti ucraine riportano il confronto acceso avvenutotra Volodymyr, Donalde JD Vance. Durante la discussione,ha ribadito che l’Ucraina è ancora in grado di difendersi dRussia, mentre Vance ha replicato sottolineando le difficoltà interne degli Stati Uniti.