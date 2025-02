Quotidiano.net - Zelensky a Washington: incontro con Trump e accordo sui minerali in agenda

Volodymyrè arrivato anella serata di ieri e stamane ha ricevuto un gruppo di senatori americani nel suo hotel vicino alla Casa Bianca. Lo riferiscono i giornalisti al seguito. Alle 11, le 17 in Italia, il leader ucraino sarà ricevuto da Donaldcon il quale terrà una conferenza stampa alle 13, le 19 in Italia, presumibilmente dopo la firma dell'sui. Alle 16, le 22 in Italia,terrà un discorso all'Hudson Institute poi incontrerà la comunità ucraina.