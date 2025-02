Ilgiornaleditalia.it - Zelenksy a Washington per firmare l'accordo sulle terre rare, Trump commenta i pantaloni cargo: "È tutto in ghingheri" - VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il leader ucraino è stato accolto dacon un commento sul suo look militare Zelensky è arrivato alla Casa Bianca perl'con gli Stati Uniti che dovrebbe mettere fine al conflitto in Ucraina.non si è lasciato sfuggire il look del presidente ucraino a