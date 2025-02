361magazine.com - Zdenek Zeman: come sta dopo il ricovero delle ultime ore?

Le condizioni sarebbero stabiliSpavento per l’allenatdi calcio Zden?kda ieri ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma.si triva nella ‘stroke unit’ della struttura ospedaliera della capitale.Secondo gli ultimi aggiornamenti è stabile e in programma ci sono ulteriori accertamenti mentre si proseguono le terapie. Ilriporta Ansa, è stato decisocheaveva presentato un deficit di forza e un disturbo di produzione del linguaggio compatibile con ischemia cerebrale in pazienti “con pregressa comorbidità cardiologica e pregresso ictus”.All’Adn Kronos, ha parlato intanto Paola Santalucia (presidente dell’Italian Stroke Association – Associazione Italiana Ictus): “l’importanza del riconoscimento precoce e tempestivo dei segni ed eventualmente sintomi che possono fare pensare ad una ischemia cerebrale o, se preferiamo, ictus ischemico, il disturbo ad articolare la parola e/o un problema di forza ad un arto e in questo caso non c’è tempo da perdere, bisogna immediatamente chiamare il 112 che potrà intervenire e portare la persona colpita nel centro ictus più vicino dove sarà possibile essere sottoposti al trattamento più appropriato ed efficace, com’è certamente accaduto a”.