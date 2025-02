X-Men ’97 la seconda stagione non arriverà prima del 2026

Leggi su Cinefilos.it

X-Men ’97, lanondelAlla fine dell’anno scorso, si è diffusa una voce secondo cui l’attesissimadi X-Men ’97 non sarebbe stata presentatadel, e la lunga attesa è stata ora confermata da Brad Winderbaum della Marvel.“Ladi X-Men ’97 uscirà nel ’26. Ci stiamo lavorando ora”, racconta Winderbaum a Collider. “È emozionante. Quel mondo degli anni ’90 è semplicemente. Onestamente, non riesco a credere che mi abbiano lasciato farlo. Sono cresciuto alla Marvel, come sai, ho trascorso molto tempo qui e mi sembra di aver speso un sacco di soldi per far rivivere questa cosa che amavo guardare dopo la scuola. Quindi, il fatto che possiamo recitare in quell’universo con quegli attori è onestamente il motivo per cui ho iniziato questo business in primo luogo”.