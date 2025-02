Zonawrestling.net - WWE: Nuovi progetti per Stephanie McMahon, è l’inizio di un vero ritorno?

Leggi su Zonawrestling.net

potrebbe non ricoprire un ruolo ufficiale in WWE al momento, ma non c’è dubbio: è di nuovo in azione.Secondo Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter,sta assumendo un nuovo ruolo al di fuori della programmazione principale della WWE, concentrandosi su un podcast della WWE e sulla sua prossima serie su ESPN+, “’s Places”:“è praticamente tornata, ma questa volta come una personalità al di fuori degli show principali. Sebbene al momento non ricopra un ruolo ufficiale in azienda, è impegnata con un programma di interviste su ESPN+, ‘’s Places’, e con un podcast della WWE. Un report di WrestleVotes sul podcast è stato confermato come accurato.” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE (@wwe)Questo segna la sua prima grande mossa da quando si è allontanata dalla WWE nel gennaio 2023, in seguito al caoticodi Vincein azienda.