Tvplay.it - WWE Elimination Chamber 2025: la card completa dell’evento

Una tappa fondamentale nella Road to WrestleMania, con in palio la title shot per i titoli massimi. WWE: Toronto è alle porte e si svolgerà al Rogers Centre, in una delle città più importanti del Canada. Il Premium Live Event è previsto per la notte italiana fra l’1 e il 2 marzo, a partire dall’una. Ovviamente l’interesse è alle stelle per i duematch, una stipulazione speciale e affascinante che è nata nel 2002, quando Shawn Michaels vinse il World Heavyweight Title dopo la camera dell’eliminazione. Ecco laMaschile – John Cena vs CM Punk vs Drew McIntyre vs Logan Paul vs Damian Priest vs Seth Rollins: in palio c’è l’opportunità di affrontare l’Undisputed WWE Champion Cody Rhodes a WrestleMania. Occhi puntati su John Cena, che si ritirerà entro la fine dele in questi mesi vuole lasciare il segno per l’ultima volta.