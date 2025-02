Wta | Navarro ai quarti a Merida fuori Shnaider ad Austin

Leggi su Sportface.it

Emmaaidi finale nel Wta 500 di, in Messico. La statunitense numero 10 del mondo ha sconfitta in poco più di un’ora Petra Martic. 6-1 6-2 il punteggio per la classe 2001 di New York, che al prossimo turno affronterà Zeynep Sonmez. La turca, dopo aver eliminato al primo turno la testa di serie numero 8 Maria Sakkari, ha approfittato del ritiro dopo un set di Magda Linette per accedere aidel torneo che ha vinto nella passata stagione.dai giochi la numero 3 del seeding Beatriz Haddad Maia. La brasiliana è caduta sotto i colpi di Rebecca Sramkova. 7-6(8) 6-3 per la slovacca, che conquista il primo quarto di finale stagionale. Al prossimo turno ci sarà Emiliana Arango. La colombiana, numero 133 Wta, ha sfruttato il ritiro nel terzo set della britannica Francesca Jones (sul punteggio di 6-3 3-6 4-3 per la 136 del mondo) per mette in fila la nona vittoria.