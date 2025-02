Ilgiorno.it - World Cancer Day: riflettere su cosa fare insieme tra cittadini e istituzioni per combatte

Il 4 febbraio si è celebrata la Giornata mondiale contro il cancro,Day, promossa dalla UICC - Union for InternationalControl - e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La Giornata rappresenta un importante richiamo asue individui possonoperre il cancro. "Close the Care Gap" (Colmare il gap sulla cura) è il tema al centro anche della campagna 2024. Lo slogan richiama l’attenzione sull’importanza della comprensione e del riconoscimento delle disuguaglianze nella cura del cancro in tutto il mondo. l cancro è una patologia in costante crescita in tutto il mondo. Nel 2022 l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) stima ci siano stati 20 milioni di nuovi casi di cancro. Il GlobalObservatory dello Iarc stima che nel 2050 i nuovi casi di cancro saranno oltre 35 milioni.