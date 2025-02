WhatsApp Facebook e Instagram down in tutto il mondo disservizi anche sulle reti telefoniche Ecco cosa sta succedendo

Leggi su Open.online

, ancora una volta. Almeno per una parte degli untei. Le celebri app Meta stanno registrando malfunzionamenti inil. Sudetector, il sito che monitora tutte le segnalazioni relative ai problemi di siti web e applicazioni, è ben visibile il picco di avvisi degli utenti dalle 16.20 circa (ora italiana). Sono tantissimi gli utenti che hanno avuto difficoltà ad aprire i social network e le app di messaggistica sia nelle versioni da browser cheapp per smartphone. La maggior parte dei problemi sarebbe al momento su, dove migliaia di persone hanno problemi a inviare messaggi.la connessione dell’app alla rete sembra faticare. Le cause del funzionamento sono ancora sconosciute. Contemporaneamente, malfunzionamenti hanno colpitola nota piattaforma Slack e i principali operatori telefonici italiani: WindTre, Vodafone, Iliad e Tim hanno tutti registrato rallentamenti o problemi.