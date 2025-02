Tpi.it - WhatsApp down oggi venerdì 28 febbraio 2025, perché l’app di messaggistica non funziona: cosa sta succedendo

28non28, diversi utenti hanno segnalato diversi problemi suconche none sembra essere andata in.Il problema, registrato poco dopo le 16, sembrerebbe essere diffuso in tutto il mondo. Diverse persone su X, infatti, hanno lamentato difficoltà di accesso aldiistantanea.Gli utenti, infatti, hanno affermato di non riuscire a inviare né ricevere messaggi conche elenca la dicitura: “Connessione in corso”.Al momento non è vi è una comunicazione ufficiale da parte di Meta, il gruppo che controlla, mentre non sembrerebbero esserci problemi con le altre due app del gruppo, ovvero Facebook e Instagram. Il sito specializzatoderector, intanto, ha registrato oltre 42mila segnalazioni in pochi minuti.