WhatsApp down in tutto il mondo: l'app funziona a intermittenza

improvvisamenteinildi messaggistica controllata da Meta ha smesso improvvisamente dire regolarmente intorno alle ore 16.30 di venerdì 28 febbraio. Decine di migliaia le segnalazioni anche dall’Italia, come riporta il sitodetector, dove in tanti lamentano problemi di connessione e invio dei messaggi. Malmenti anche all’estero, tanto che la piattaformafor everyone of Just for Me ha confermato disagi nel Regno Unito, in Spagna, ma anche in Canada e India. Su X l’hashtag #è subito entrato in tendenza con tanti utenti che esprimono il proprio disappunto oppure ironizzano con una serie di meme divertenti.Noi che ci riuniamo qui sopra per capire se è il nostro telefono, il wiifi opic.twitter.