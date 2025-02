Ilfattoquotidiano.it - WhatsApp down in Italia: numerose le segnalazioni di problemi nell’utilizzo dell’applicazione oggi 28 febbraio

conper molti utenti in. Sono divere ledi difficoltàdella popolare applicazione di messagistica, di proprietà di Meta. Impossibile per tanti inviare e ricevere i messaggi.Il sitodetector, che registra le anomalie della rete, mostra il picco diintorno alle 16.40 di venerdì 18(quasi 70mila): per il 71% la segnalazione è relativa all'App e per il 24% alla connessione al server. I disservizi comunque non sarebbero limitati all', gli avvisi arrivano anche da diversi Paesi. E l'hashtag #, come accade in queste situazioni, è subito schizzato sui social. Lesono diminuite progressivamente poco dopo le 17.