Whatsapp down diverse le segnalazioni | cosa sta succedendo

Ancora gravi problemi per quanto riguarda le applicazioni della galassia di Meta. Per molti utenti è complicato connettersi: ecco i dettagliUn pomeriggio di venerdì 28 febbraio da incubo per gli amanti dei social. Primae poi a ruota Facebook e Instagram stanno avendo problemi. La conferma è arrivata dal sitodetector, che registra le anomalie in rete sia dei siti che delle applicazioni. E sono diversi gli utenti che hanno segnalato i disservizi per quanto riguarda la galassia Meta.lesta(Pixbay) – cityrumors.itStando adetector, si tratta di un problema mondiale. Le, infatti, sono arrivati dall’Italia, ma anche da Francia, Stati Uniti, Germania, Australia e Singapore. Naturalmente per adesso Meta non ha comunicato il problema.