Werder Brema-Wolfsburg, il pronostico: 1° tempo e azzardo Multigol

Weekend appassionante in giro per l’Europa, anche per una Bundesliga che si aprirà con il big match della 24ª giornata tra Stoccarda e Bayern Monaco. Segue un ricco programma sabato 1 marzo, con ben 5 partite alle 15:30, tra cui spicca la gara del Weserstadion tra. Con la salvezza ampiamente ipotecata, entrambe puntano lo sguardo all’Europa, con una delle due al momento in vantaggio in tal senso.Dopo un primo anno, da neopromossa, con salvezza serena, ed un secondo, lo scorso, chiusosi con la mancata qualificazione alla Conference League per un soffio, il terzo da quando è tornato in Bundesliga sembrava poter essere quello propizio per ilper tornare a viaggiare fuori Germania in mezzo alla settimana. Il periodo però non è decisamente felice per i biancoverdi: eliminazione ai quarti di DFB Pokal dall’Arminia Bielefeld (4ª in terza divisione tedesca), 1 sola vittoria nelle ultime 8 di campionato e 0 punti nelle ultime 3, per un 10° posto a -6 dal 7°.