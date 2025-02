Oasport.it - WEC, Ferrari n. 50 in vetta a 4h dalla fine della 1812km del Qatar

Miguel Molina è attualmente il leadera bordon. 50. Lo spagnolo conduce le danze a Lusail davanti allaprivata n. 83 AF Corse di Phil Hanson ed alla Toyota n. 7 di Nyck De Vries a quattro oreconclusione del primo atto del FIA World Endurance Championship.ha provato a controllare le danze con entrambe le auto anche nella seconda parte dell’evento. La Rossa n. 51 ha però subito due sanzioni in successione, una per aver infranto le regole in regime di Virtual SC ed una per il superamento del limite di velocità in pit lane.Antonio Giovinazzi ed Alessandro Pier Guidi hanno ceduto quindi laalla gemella n. 50 di Antonio Fuoco, spinto in testacodaBMW n. 15 di Dries Vanthoor. Il belga, doppiato, ha toccato l’italiano, l’episodio ha automaticamente concesso la leadership alla499P n.