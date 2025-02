Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, verso un’altra trasferta complicata

I supplementari nel basket sono un terno al lotto dove pesa molto anche la componente psicologica. Se ci vai dopo aver sbagliato il tiro della vittoria, e per ben due volte, come a Orzinuovi, è facile che finisca male. Se invece magari li acciuffi dopo aver sempre inseguito, poi la scarica di adrenalina ti spingeil successo, come accaduto nella gara d’andata contro Torino, dove laprese per la coda la partita grazie a tre tiri liberi di Bucarelli a tempo praticamente scaduto e poi trionfò all’overtime 103-96, risultato curiosamente simile a quello di Orzinuovi. Rispetto a quell’8 dicembre, Torino non è più guidata da Matteo Boniciolli, che ha lasciato la panchina per motivi di salute e la sua eredità è stata raccolta il 4 febbraio scorso da Paolo Moretti. Da quando il papà dell’ex biancorosso Davide ha preso in mano la Reale Mutua, Torino ha un ruolino eccellente, con 4 vittorie su 5 gare.