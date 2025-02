Anteprima24.it - Volontari lasciano il comitato festa e il parroco attacca: “Ci sono i debiti, ora gestisco io la contabilità”

Tempo di lettura: 3 minuti“Nessuna mancanza di fiducia nelma dopo aver scoperto una situazione debitoria pregressa con i fornitori degli eventi realizzati in occasione dellapatronale degli anni precedenti alla mia presidenza del, ho cambiato le regole e ladeve stare sotto il mio controllo”. Non usa mezzi termini e risponde così ad alcuni membri dissidenti delparrocchiale in onore del patrono di Auletta, San Donato da Ripacandida, che lo aveva accusato di mancanza di fiducia reciproca dopo aver tolto aila gestione dei finanziamenti e delladellapatronale, il presidente deldel comune di Auletta, padre Vincenzo Addesso. Una querelle nata qualche ora fa, a seguito della pubblicazione di una lettera aperta su un profilo social delfesteggiamenti San Donato di Auletta, ad opera di alcuni deidelche hanno spiegato la loro decisione di uscita dal gruppo sottolineando la: “mancanza di fiducia reciproca nei confronti del