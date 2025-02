Oasport.it - Volley femminile, Milano contro Scandicci per il secondo posto e Roma contro Firenze per la retrocessione: ultimi verdetti in A1

Si chiude la regular season di Serie A1 e sono tre iche devono ancora essere emessi.si giocano il, Bergamo e Vallefoglia si battono per il settimoe la sfida per lainteressa. Tutte le partite si giocano in contemporanea sabato sera alle 20.30.In chiaveil campo centrale è quello di, dove va in scena una sfida molto interessante tra le toscane della Savino del Bene, che partono con un punto di vantaggio su, e la Igor Gorgonzola Novara, già certa del quarto, pronta alla sfidaChieri.arriva dalla rocambolesca sconfitta di, che non ha tolto ilalle toscane. Una vittoria da tre punti permetterebbe adi chiudere al.A ribaltare la classifica ci proverà la Numiache, dopo il successo al tie breakdi mercoledì sera, chiude il suo campionato sul campo della Reale Mutua Fenera Chieri, ancora sotto shock per il grave infortunio occorso alla centrale Katerina Zakchaiou, la cui stagione è finita mercoledì sera a Pinerolo.