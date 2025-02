Sport.quotidiano.net - Volley A2 femminile, la schiacciatrice: "Ora stringiamo i denti». Nardo: "L’Omag Mt crede nel sogno A1»

La Omag Mt non vuole smettere di sognare e con 5 punti di vantaggio sulla seconda nella Pool Promozione la promozione diretta in A1 sembra possibile. Ma mancano ancora 7 partite e Alicemarignanese, fissa i prossimi obiettivi: "Dopo aver vinto in casa con Itas Trentino per 3-1 – dice la giovane giocatrice – non dobbiamo fermarci e fare bottino pieno nei prossimi tre turni con Melendugno (domenica), Cremona (in casa) e quindi Padova (di nuovo in trasferta). Se vogliamo davvero centrare il nostro obiettivo è adesso il momento di stringere i". Tre turni nei quali le ‘zie’ incroceranno squadre di seconda fascia della Pool Promozione, magari pure aspettando buone notizie dagli altri campi dove contemporaneamente ci saranno scontri diretti tra le dirette inseguitrici.