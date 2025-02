Sololaroma.it - Vola la Roma, il 30% dei gol da Angelino e Saelemaekers: il belga rimane?

Tutta l’intenzione da parte delladi mettersi a posto per un futuro roseo, che comincia anzitutto dietro le quinte. Dal trovare un nuovo allenatore all’altezza al comporre un organigramma societario chiaro e di livello, fino ai rinnovi dei giocatori che vedono in Hummels il nodo più spinoso, le questioni sono tante, ma intanto c’è il fattore campo, il più importante, che sta regalando gioia e speranza a tutto l’ambiente. La, e per farlo servono due ali forti, agili e di qualità, che stanno facendo la differenza per i giallorossi.Susi sprecano gli aggettivi, per quello che è a tutti gli effetti uno degli esterni più forti d’Europa in questo 2025. 3 gol e 6 assist in stagione per lo spagnolo (meglio solo Dimarco con 3 e 7) ed un rendimento da top sia in fase offensiva che difensiva, dove è migliorato molto, quasi come in quel Lipsia dove mostrò le cose migliori.