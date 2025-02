Ilfattoquotidiano.it - “Voglio un duomo in mezzo all’arena e la cittadinanza italiana”: l’organizzatore svela le richieste assurde di Kanye West per il concerto (annullato) a Campovolo

Nell’ottobre 2023si sarebbe dovuto esibire a, poi all’improvviso venne tutto. Ora sappiamo perché. Clemente Zard, direttore di Vivo Concerti, azienda che avrebbe dovuto seguire la produzione del, hato i retroscena durante l’ospitata al podcast “One Take”.L’incontro tra Zard esi è tenuto in una casa di Sting che il rapper avrebbe affittato in quel periodo.(o Ye come si fa chiamare ormai) si è presentato con un pigiama viola: “Voleva costruire unin trenta giorni” ha rivelato Zard, come riporta il Corriere di Bologna. “Non era qualcosa da fare sul palco, per quello c’erano progetti meravigliosi a parte che resteranno per sempre in archivio. Voleva proprio una struttura che celebrasse le sue canzoni e la sua figura, compresa un’area per il merchandising.