"Voglio portare ‘Tutta l’Italia’ in Europa"

"Ho deciso di provarci perTutta l’Italia in tutta l’". Passando da San Marino. È determinato Gabry Ponte, uno dei 20 artisti che sabato della prossima settimana saranno in gara per la finalissima del San Marino Song Contest al Teatro Nuovo di Dogana. In palio c’è l’Eurovision Song Contest in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea. "Dopo 25 anni di carriera – scrive Gabry Ponte sui social – pensavo non rimanessero molte altre prime volte professionali da vivere, poi è arrivato San Siro, poi è arrivato Sanremo con Tutta L’Italia. La cosa più bella di tutto questo? Il vostro affetto incredibile e il vostro entusiasmo – scrive ai suoi follower che da settimane lo spingevano verso il Titano – Vedere intere generazioni ballare, emozionarsi e divertirsi per il lavoro che fai è la gratificazione più bella che si possa provare.