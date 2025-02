Ilfattoquotidiano.it - Vive per 17 anni con il gemello parassita di 15 chili in pancia: “Sembrava tenesse in braccio un fratellino, persino i medici erano sconcertati”

Ci sono volute 2,5 ore e un’intera équipe di, tra radiologi, anestesisti e chirurghi plastici, per rimuovere dall’addome del diciassettenne Mohit (indicato solo con il nome di battesimo) le gambe formate, le natiche e un abbozzo di genitali masdel. Un intervento estremamente complesso, definito daimiracoloso e condotto solo in base all’esperienza e all’intuito, perché di eventi simili la letteratura scientifica ne riporta pochissimi: meno di un caso su 100.000 nascite. Ed è pure un miracolo che l’adolescente sia arrivato fino a 17in quelle condizioni, con le gambe delche fuoriuscivano dal torace.Le gambe attaccate allo sternoConsiderando che ilpesava una quindicina di, si fa fatica a immaginare come il ragazzo riuscisse a conre quotidianamente con questo peso, a camminare e a svolgere i compiti quotidiani.