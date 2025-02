Ilgiorno.it - Vitamina K: fondamentale per il nostro corpo

LaK è meno conosciuta rispetto ad alcune sue colleghe, ad esempio laC o B, ma la sua funzione nelorganismo è di importanza cruciale: ad esempio, svolge un ruolonella coagulazione del sangue e nel fissare il calcio nelle ossa, contrastando l’osteoporosi. Per fortuna è presente in molti alimenti comuni nella dieta quotidiana, per cui è sufficiente seguire un’alimentazione sana e variata per assicurarsene il corretto apporto. Il suo nome scientifico è naftochinone: laK è una sostanza liposolubile, che si scioglie cioè nei grassi. Viene quindi trasportata nell’organismo dai grassi alimentari, immagazzinata nel fegato e rilasciata poi gradualmente quando ilne ha bisogno: questo significa che non occorre assumerla quotidianamente con il cibo, ma può essere conservata come scorta e messa a disposizione dell’organismo quando occorre.