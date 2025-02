Sport.quotidiano.net - Virtus, tocca a te. Olympiacos da paura. Ivanovic: "Lottiamo»

Prima di tutto la buona notizia, ancorché nota da tempo: Ante Zizic rientra nel gruppo dei giocatori convocabili. All’appello, a questo punto, manca solo Will Clyburn, che ne avrà per un’altra trentina di giorni. E la cattiva notizia? Beh, diciamo che l’Pireo, primo in classifica, non è il cliente migliore da affrontare per la. Si gioca alle 20, alla Segafredo Arena, con Garcia, Lottermoser e Konstantinovs, direttori di gara. Latorna in campo dopo l’infelice esperienza in Coppa Italia di Torino. E l’avversario, come detto, è il peggiore che sarebbe potuto capitare in Eurolega. Il rovescio della medaglia? Non servono particolari motivazioni quando affronti la prima della classe. E nessuno, soprattutto, alla luce di un cammino che ha sempre visto lain posizioni di retrovia, ti chiede miracoli.