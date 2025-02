Ilrestodelcarlino.it - Violenza dopo la disco: "Il branco in trasferta". Patto di ferro con i locali

Buttafuori e street tutor. Sarà questo uno dei tasselli sul quale si punterà per rendere più sicura la notte in via Arianuova, il pianol’aggressione subita da un gruppo di studenti universitari e due dj dellateca College, aggressione avvenuta tra le quattro e le cinque del mattino di domenica nel parcheggio Diamanti. La necessità di puntare sulla collaborazione dei gestori deiche sono nella zona, con l’impiego di un "congruo numero di addetti ai servizi di controllo", è emersa durante l’incontro, ieri in prefettura, del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Massimo Marchesiello. In sala Cristina Coletti, assessore comunale con la delega alla sicurezza. L’utilizzo di un numero maggiore di addetti ai servizi di controllo andrà di pari passo con la sorveglianza che è in campo delle forze dell’ordine.