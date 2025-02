Ilrestodelcarlino.it - Villa Silvia Carducci diventa la collina dei pirati

Carnevale nelle sale didomani alle 16 con Ladei, iniziativa ideata e realizzata dal regista teatrale Roberto Fabbri. La ciurma partirà alla ricerca del forziere nascosto e per trovarlo dovrà affrontare sfide e giochi di ogni tipo. Per ogni traguardo raggiunto ci sarà un fantastico premio. L’evento è dedicato a famiglie e bambini dai 3 anni in su. Ingresso a persona: 7 euro. Per informazioni e per prenotazioni contattare i numeri 329 3903263 e 0547 323425 oppure scrivere a [email protected]