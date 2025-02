Bergamonews.it - Villa d’Ogna piange Carlo Ceresoli, morto nel frontale ad Ardesio: “Colonna della nostra banda musicale”. Grave anche la figlia

Remigio, 61enne di, la vittima del tragico incidente di venerdì mattina sulla provinciale ad.In paese era molto conosciuto, soprattutto per essere una delle colonne del CorpoCremonesi, la storicadel paese intitolata al compianto maestro che la guidò tra il 1951 e il 1961. “era un veterano – racconta l’amico Pierino Bigoni -. Suonava il clarinetto da più di quarant’anni ela chitarra. Le sue note allietavano la Messa e altre manifestazioni. Mrà tantissimo a tutti noi, non solo per la sua bravura, maper il suo carattere amichevole. Durante le prove, era sempre quello con la battuta pronta”., quarto in prima fila a partire da sinistra, insieme alladel paese Il piccolo paese dell’alta Valle Seriana è in ansiaper le condizioniMaria Luisa, 25 anni, accanto a lui sul sedile passeggeroLancia Delta Integrale, ridotta a un ammasso di lamiere dopo il terribile scontrocon un camion.