Viktor Orbán | L' adesione dell' Ucraina all' UE è attualmente impensabile

Il primo ministro unghereseafferma che l'all'Unione Europea è "". Lo ha dichiarato, in diretta dalla radio ungherese Kossuth, ripresa dai media ucraini, il premier unghereseOrban che si dice "personalmente contrario" perchè ritiene che l'ingresso di Kiev potrebbe distruggere l'economia ungherese. "Non oso dirlo sempre e per sempre, perché chi sa cosa ci riserva la storia, nessuno lo sa tranne Dio, ma una cosa posso dirla con certezza: qui e ora è", ha affermato il primo ministro ungherese.