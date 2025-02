Sport.quotidiano.net - Vigilia di Napoli-Inter, Inzaghi vuole una partita perfetta. Thuram provato fra i titolari

Milano, 28 febbraio 2025 – Gara cruciale per l', domani – sabato 1 marzo – alle 18 in casa del. Simoneparla in conferenza stampa alladell'impegno del Maradona. "Si incontrano le prime due in classifica, bisogna fare i complimenti a noi e alper il percorso. Sarà unaimportante, anche se non decisiva. Ci vorrà un'ottimadi fronte a un avversario di assoluto valore. Psicologicamente può spostare tantissimo, laè complicata ma sappiamo qual è stato il nostro percorso – dice l'allenatore – Negli scontri diretti non stiamo facendo come negli anni passati. In queste gare bisogna essere perfetti per portarle a casa e finora non lo siamo stati. Ci auguriamo che domani si possa fare uno step in più. I ragazzi hanno lavorato bene dopo la gara di Coppa in cui abbiamo speso energie.