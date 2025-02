It.insideover.com - Vietnam, Australia e Isole Cook. La stretta cinese anti-Trump

La Repubblica Popolare(RPC) sta alzando la posta nell’Indo-Pacifico: negli ultimi giorni, esercitazioni navali a fuoco della PLAN (People’s Liberation Army Navy) sono state eseguite al largo dell’, nel mare che la separa dalla Nuova Zelanda, mentre dimostrazioni di forza sono state svolte nel Golfo del Tonchino, nella ZEE (Zona di Esclusività Economica)ita. Non da ultimo, la scorsa settimana, proprio mentre le navi da guerra battenti bandiera rosso stellata si dirigevano verso il mare di Tasmania, Pechino ha siglato con leun accordo che le assicura la sua presenza navale in quell’arcipelago. Prima di scendere nei dettagli di queste operazioni, susseguitesi in uno stretto arco temporale, è bene inquadrare quanto sta accadendo dal punto di vista politico nello scacchiere Indo-Pacifico.