Liberoquotidiano.it - "Vietato allenarsi a Monte Carlo": per Sinner ora sono guai seri, cosa rischia in pochi giorni

Nienteper preparare il ritorno in campo a Roma. Janniknon potrà farlo al Contry Club di Roquebrune Cap Martin, dove ha la residenza, dato che il Club è affilato sia alla Federazione monegasca che a quella francese e per questo non può ospitare il numero 1 ATP fino al 13 aprile, prima di poter tornare ad allenare nei circoli ufficiali. Probabilmente l'altoatesino si trasferirà in Spagna per proseguire la sua preparazione, prima di tornare adin un circolo affiliato all'ATP o all'ITF. La caccia al nuovo campo d'allenamento è partita. Pareva quasi certo che i suoi allenamenti li potesse fare alCountry Club a Roquebrune, e invece non sarà così. L'ufficio stampa del Club, dopo le indiscrezioni, ha infatti chiarito e spazzato via ogni tipo di dubbio: "IlCountry Club è affiliato a tutte e due le federazioni di tennis: francese e monegasca, è un circolo privato ma non lo esonera dai suoi obblighi — le sue parole — affiliarsi alle due federazioni di tennis francese e monegasca.