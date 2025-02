Anteprima24.it - VIDEO/ Punto C, Vincenzo Greco diggì del Picerno: “Benevento e Monopoli in difficoltà, corsa a due tra Cerignola e Avellino”

Tempo di lettura: 4 minutiNell’ultima puntata diC, il format sulla Serie C di Anteprima24 è intervenuto, direttore generale del. “La gara che abbiamo disputato contro il Taranto – ha detto – è stata una offesa a questo campionato. Non andava disputata, ma le colpe non sono della Lega che può fare ben poco in questa situazione. Il Taranto non merita quello che sta vivendo. Mi dispiace per quella piazza. Vedere quella maglia indossata da ragazzini che fanno fatica anche a correre non mi sembra una cosa eticamente corretta”. Nei giorni scorsi è emersa la volontà dei massimi organi del calcio italiano di porre in essere delle riforme per impedire il ripetersi di quello che sta accadendo in questa stagione: “Si poteva – ha aggiunto– anticipare questo problema con maggiore attenzione.