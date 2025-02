Bresciatoday.it - Video di bimbi costretti a fare sesso, anche con animali: 34 persone in manette

Leggi su Bresciatoday.it

C'èBrescia tra le 56 città coinvolte nella maxi-operazione della polizia contro la pedopornografia online. Una delle più ampie azioni di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori in rete fatte in Italia: oltre 500 agenti impegnati, 115 perquisizioni effettuate in tutto lo Stivale e.