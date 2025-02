Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Radio Onda Verde celebra 40 anni di storia: una giornata speciale per festeggiare

Il 28 febbraio 2025 segna un traguardo importante per98 MHz, chei suoi quarant’di attività. Unversario che racchiude sacrifici e orgoglio, impegno e onestà intellettuale, libertà e legame con il territorio.Per l’occasione, l’emittente di, fta da Piero Muscari e diretta da Pino Scianò, ha organizzato una programmazionedi 24 ore no-stop, che ha preso il il via a mezzanotte con l’Inno di Mameli e proseguirà fino alla mezzanotte successiva, coinvolgendo ascoltatori e ospiti in un viaggio attraverso ladella.Il momento clou dellasarà alle 16:00, quando verrà tagliata la tortativa, simbolo di un’avventura che continua a crescere con passione e dedizione. Un appuntamento da non perdere per chi ha vissuto e continua a vivere l’emozione di