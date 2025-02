Linkiesta.it - Viaggio nel cuore dolce dell’Italia

Leggi su Linkiesta.it

Sono 54.000 le pasticcerie e imprese del settore dolciario in Italia, secondo l’Osservatorio MPI di Confartigianato Lombardia: di queste il 71 per cento (ovvero 38.000) si possono configurare come ad alta vocazione artigianale. La tradizione dolciaria italiana, anche solo considerando questi numeri, è immensa, nonostante in molti casi venga data voce solo a una piccola parte. Iniziamo quindi untra le tradizioni locali “dolci” delle regioni italiane: prima tappa, l’Umbria.I dolci tipici regionaliL’Umbria, con la sua ricca tradizione gastronomica ancora non così inflazionata, offre una varietà di dolci tipici che raccontano storie di sapori del territorio. Tra le specialità più rappresentative c’è il Torcolo di San Costanzo, una ciambella profumata con canditi, pinoli e anice, preparata in occasione della festa del santo patrono di Perugia, il 29 gennaio.