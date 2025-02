Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2025 ore 20:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura segnaliamo code per incidente sulla Cristoforo Colombo 3 vie di mezzo diverso andiamo sul tratto Urbano della A24 Dove Al momento abbiamo coda all'altezza di Tor Cervara in direzione raccordo e infine sul Raccordo Anulare dove in carreggiata esterna si rallenta all'altezza di via Appia a Federico Di Lernia Trani infomobilità tutto Grazie per l'attenzione chiusura un messaggio di sicurezza stradale e giallo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprile 1025 per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.it campagna di sensibilizzazione promossa dae Astral infomobilità un servizio dellahttps://storage.