Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2025 ore 19:40

Astral infomobilità servizio dellain apertura sentiamo cose per lavori sulla A1 Firenzeall'altezza di Fianono a San Cesareo andiamo sul tratto Urbano della A24 Dove Al momento abbiamo code per incidente tra la tangenziale est e Portonaccio godetevi incidente anche in direzione opposta possiamo raccordo anulare in carreggiata esterna code a tratti tra Ardeatina e la diramazionesud e mentre interno sono presenti code e rallentamenti tra Nomentana e avete quattro code per incidente infine sulla Cristoforo Colombo Tremiti Mezzocammino via di Malafede verso Ostia a Federico Di Lernia Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della