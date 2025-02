Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2025 ore 18:40

Astral infomobilità un servizio dellaper lavori sulla A1 Firenzeall'altezza di direzione San Cesareo mentre sul Raccordo Anulare carreggiata esterna segnaliamo code a tratti tra laFiumicino la diramazionesud è interna sono presenti code e rallentamenti tra Cassia bis e A24-teramo andiamo sul tratto della A24 Dov'è il momento abbiamo cose te la tangenziale est e Portonaccio direzione raccordo e code per traffico intenso Anche in direzione opposta cose poi sulla Cristoforo Colombo Trapani Mezzocammino via di Malafede verso Ostia il fine sulla Pontina da Pomezia e Aprilia verso Latina a Federico Di Lernia Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/astral//02/28/fileff3c4655-f526-4101-b425-76d0d2cdf860viabilita.