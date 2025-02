Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2025 ore 16:25

in apertura segnaliamo code per lavori sulla A1 Firenze Roma all'altezza di Valmontone in direzione San Cesareo Siamo al Raccordo Anulare carreggiata esterna code a tratti della Roma Fiumicino diramazione Roma sud e mentre interna sono presenti code e rallentamenti tra Cassia bis e A24 Roma-teramo andiamo proprio sul tratto Urbano A24 rallentamenti tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione raccordo mentre in senso opposto code per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale sulla Nomentana si sta in coda per incidente tra il raccordo è Sant'Alessandro nei due sensi Poi code sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia infine sulla Pontina rallentamenti tra raccordo Spinaceto verso Latina