Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2025 ore 09:10

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellainiziamo dal raccordo anulare carreggiata interna permangono coda causa di un precedente incidente ora mi hai rimosso all'altezza della diramazionenord poi si rallenta all'altezza della galleria Appia in esterna in carreggiata opposta rallentamenti altezza con lo svincoloFiumicino a più avanti Tuscolana sulle consolari si sta in coda sulla Flaminia Salaria verso il centro e sulla Tiburtina rallentamenti da Settecamini a raccordo stessa situazione sulla Casilina da Tor Bella Monaca in località finocchio poi un incidente e crea disagi sulla tangenziale dialtezza Foro Italico verso la pineta Sacchetti fine settimana con molti eventi in tema carnevalesco in tanti comuni dellasfilata delle maschere carri allegorici per colorare e far divertire grandi e Piccini sul nostro sito e la nostra app in elenco tutti gli eventi date e discipline di traffico attive at Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e dalla redazione di Astral infomobilità più tardi con un nuovo aggiornamento in servizio dellahttps://storage.