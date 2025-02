Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2025 ore 07:25

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaper affiggono mento in queste prime ore per questo venerdì mattina col suo decoder in entrata sul tratto Urbano della A24-teramo dalla Togliatti fino alla tangenziale in direzione del centro passiamo sul grande raccordo anulare carreggiata interna un incidente e ha lunghi incolonnamenti a partire dalla diramazionenord fino all'uscita Nomentana poi altre cose più avanti ma qui per traffico intenso altezza galleria Appia sulle consolari già si sta in coda sulla via Salaria direzione del centro tutto a partire dal raccordo sulla via Tiburtina rallentamenti da Settecamini a raccordo bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell Uffi dalla redazione di Astral infomobilità ci lascia con un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di apriletutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa campagna di sensibilizzazione promossa dae Astral infomobilità della