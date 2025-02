Riminitoday.it - Viabilità più snella, addio all'ultimo buco nero dell'Adriatica: aperto l'atteso tunnel di via Euterpe

Leggi su Riminitoday.it

all'. Havenerdì pomeriggio alle 15 il sottopasso di via. La strada è aperta per gli automobilisti che, provenendo dalla città, devono procedere in direzione mare verso viaa Repubblica. Nessuna interruzione al semaforo, dunque, per sbucare.