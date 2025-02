Ilfoglio.it - Via libera del Cdm al decreto bollette e alla legge sul nucleare: la conferenza stampa

Si è concluso in meno di un'ora il consiglio dei ministri convocato oggi a Palazzo Chigi. Fra temi all'ordine del giorno c'è il viabozza del, contenente misure urgenti, in favore di famiglie e imprese, “di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, di riduzione dell’onere fiscale, nonche? per la trasparenza delle offerte al dettaglio”. Lo schema delstanzia circa 3 miliardi per un trimestre, divisi in 1,6 miliardi per le famiglie e 1,4 miliardi per le imprese, in modo da garantire “un sostegno concreto” di fronte all'emergenza del caro-energia. In particolare, si estende la soglia Isee del bonus sociale, passando dagli attuali 9.530 euro a 25mila euro.