Via libera al decreto bollette | fino a 500 euro per le famiglie

Il Consiglio dei ministri ha approvato il. Trovata la quadra, dopo una settimana di lavori e lo stop della premier alla prima bozza considerata “non soddisfacente”. Tre miliardi, “senza indebitamento” ha dichiarato il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, per misure di sostegno a imprese eper i prossimi tre mesi e non sei come preventivato. “Oggi il governo ha stanziato 3 miliardi diper fronteggiare il caro. Parliamo di circa 1,6 miliardi diper lee 1,4 miliardi per le imprese. Andiamo incontro anche alle imprese, in particolare tagliamo gli oneri di sistema per le piccole e medie imprese, assicuriamo così una riduzione delle prossimeche si aggira intorno al 20%”, ha annunciato su social la premier Giorgia MeloniLa misura principale prevede un bonus di 200per lecon un ISEEa 25mila(che va richiesto).