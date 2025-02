Ilfoglio.it - Via libera al decreto bollette e alla legge sul nucleare. Meloni: "Risposte immediate e scelte di lungo periodo"

Si è concluso in meno di un'ora il Consiglio dei ministri convocato oggi a Palazzo Chigi. Il governo ha dato il viaall'atteso, che introduce misure urgenti in favore di famiglie e imprese, e al disegno diper il ritorno delin Italia. "Siamo intervenuti per dare una risposta immediatanecessità del momento ma abbiamo anche deciso di guardare al futuro condiperché è questo che serve all'Italia:coraggiose e strutturali", ha commentato la premier Giorgiain un video pubblicato da Palazzo Chigi. Per sostenere famiglie e imprese sulle spese energetiche, lo schema delstanzia circa 3 miliardi per un trimestre, divisi in 1,6 miliardi per le famiglie e 1,4 miliardi per le imprese.